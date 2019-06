Paritätische Listen bei der Kommunalwahl

Der Bezirksvorstand der Frauen Union München (FU) fordert, bei der Listenaufstellung für den Stadtrat und Bezirksausschuss paritätisch vorzugehen, also die Hälfte sollen Frauen sein. Die Münchner CSU solle damit dem Beispiel anderer Bezirksverbände, wie Nürnberg, folgen. Denn, "der Frauenanteil in der Münchner Bevölkerung muss angemessen abgebildet werden", heißt es in einer Mitteilung.