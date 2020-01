München - In einem Schreiben an OB Dieter Reiter bedankt sich die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo für die aus München erhaltene finanzielle Unterstützung zum Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame, die im April 2019 bei einem Brand teilweise zerstört wurde. Sie schreibt: "Im Namen des Stadtrats von Paris will ich Ihnen heute sehr herzlich für die Spendenaktion danken, die Sie in München gestartet haben."