Diebstahl in München: Ladendetektive erwischten drei Männer

In einem Baumarkt in Freimann kam es am Donnerstagmittag ebenfalls zu einem dreisten Diebstahl. Zwei 24 und 37 Jahre alte Männer klauten mehrere Handwerkzeuge im Gesamtwert von über 1.000 Euro. Diese versteckten sie in ihren Taschen und bezahlten an der Kasse lediglich einen einzelnen Artikel.