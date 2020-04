Paradies "Balkonien" Einfache DIY-Tipps für sommerliche Balkondeko

Tipp 5: Stylisches Blumenregal

Balkonwände sehen manchmal leer und fade aus. Da die Befestigung von Regalen an den Wänden nicht immer einfach ist, kann man zum Beispiel mit einem Hängeregal den Balkon aufmotzen. Der Hingucker wird mit Schnüren an einem Haken an der Decke montiert. Für die Halterung einen Schraubhaken in dem zuvor gebohrten Loch anbringen. Für das Regal Holzbretter mit passenden Löchern für die Blumentöpfe und seitlich für die Schnüre versehen. Für die großen Öffnungen ist eine Laubsäge geeignet, für die kleinen Ösen links und rechts eine Bohrmaschine. In die großen Aussparungen die Töpfe einsetzen und die Taue für die Montage durch die Löcher ziehen. Knoten unter die Bretter knüpfen und die Enden an einem Karabiner befestigen. Den Karabiner in den Deckenhaken einhängen und das Kunstwerk ist fertig.

Tipp 6: Moderne Outdoor-Regale

Auch Regale für den Boden sind einfach selbst zu gestalten, beispielsweise aus alten Wein- oder Blumenkisten. Mit wenigen Handgriffen entsteht aus den Kisten moderner Stauraum. Die Holzbehälter nach Belieben stapeln und verschrauben. Die verwendeten Schrauben dürfen nicht zu lang sein, sonst splittern die Bretter. Sind sie zu kurz, wird das Regal zu instabil. Zuletzt alles mit Klarlack versiegeln. Das Endresultat eignet sich ideal für die Aufbewahrung von Blumenstöcken oder Dekorationen. Wer es bunt mag, kann seiner Kreativität mit Farbe auf den Kisten freien Lauf lassen.

Tipp 7: Windlichter

Laue Sommernächte laden dazu ein, sich gemütlich auf den Balkon zu setzen und sein Lieblingsgetränk zu genießen. Für eine besondere Stimmung sorgen kreative Windlichter. Dafür eine Schüssel oder eine breite Vase mit Wasser befüllen und nach Belieben dekorieren. In das Wasser legt man Kräuter wie Minze oder Rosmarin, Zitronen, Wiesenblüten und Steine. Dann Schwimmkerzen in das Glas setzen und die Stimmung genießen.

Tipp 8: Recycling-Blumentöpfe

Blumentöpfe gibt es zwar in allen Farben, Größen und Formen zu kaufen. Doch es gibt eine umweltschonende Variante, die fast nichts kostet: Dosentöpfe. Hierfür werden alte Blechdosen einfach umgewandelt. Die Dosen gut auswaschen und trocknen. Am Boden ein paar Löcher für den Abfluss des Gießwassers einstechen und je nach Geschmack verzieren.