Top-Lage am Tor-zum-Fünfseenland

Und auch die Lage überzeugt – hier vereinigen sich Stadtleben und Naturnähe. In „PAOSOPARK“ genießen Sie eine große Vielfalt an nahe gelegenen Freizeitoptionen. Das romantische Würmtal, der Pasinger Stadtpark, der Forstenrieder Park, aber auch der Ammersee und der Starnberger See sind schnell erreichbare Ausflugsziele. Dank der Top-Lage profitieren Sie zudem von der umfassenden Infrastruktur München-Pasings und Gräfelfings, mit zahlreichen Schulen, Kitas, Ärzten und Einkaufsmöglichkeiten. Mit der S8 und S6 erreichen Sie in wenigen Minuten das lebendige Stadtteilzentrum Pasings mit ICE-Anschluss und den Pasing Arcaden oder in Kürze die Münchner Innenstadt.