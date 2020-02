Panzerknacker, Zwerge, M&Ms Kreative Rettung: Schnelle Gruppenkostüme für Fasching

Tick, Trick und Track

Die perfekte Verkleidung für jedes Spaß verstehende Dreiergespann: Tick, Trick und Track, die Enten-Neffen von Donald Duck. Was es dazu braucht: jeweils ein Oberteil und eine Schirmmütze in Grün, Rot und Blau. Gelbe Strumpfhosen sowie kurze weiße Hosen runden das Faschingskostüm ab. Wer besonders perfektionistisch sein möchte, greift statt zur Shorts zum übergroßen Schlüpfer oder gar zur Erwachsenen-Windel. Entenfüße und -schnäbel lassen sich schnell und einfach aus Papier ausschneiden, formen und mit Gummibändern befestigen.

M&Ms

Für besonders große Gruppen bietet sich das Ausschöpfen der gesamten Farbpalette an. Was wäre also besser geeignet als ein Griff in die M&Ms-Tüte? Dafür einfach Oberteile in jeder gewünschten Farbe mit einem großen, weißen "m" versehen, das Unterteil in derselben oder einer einheitlich schlichten Farbe wählen und raus zum nächsten Umzug. Helau und Alaaf!