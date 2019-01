Offene rote Haare, üppiges Dekolleté und ein verspieltes transparentes Kleid - so kam die einstige Schwiegertochter der Queen zur "Lambertz Monday Night" nach Köln. Sarah Ferguson lächelte für die Fotografen, huschte aber schnell an den Autogrammjägern vorbei. Als sie auf das süße Schwangerschaftsgerücht rund um ihre frischvermählte Tochter Eugenie angesprochen wurde, ging die 59-Jährige eilig weiter. Es darf also weiterhin spekuliert werden...