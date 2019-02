Schwer talentierte Musiker

Doch bei all dem ausschweifendem Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum und der Kriminellen-Attitüde sind die beiden Rapper in erster Linie schwer talentierte Musiker. Was sie an diesem Abend in vor 13.000 Zuschauern abbrennen, lässt manchen Mega-Star, der sonst die Olympiahalle ausverkauft, alt aussehen.