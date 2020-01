Queen Elizabeth II. (93) soll gesundheitlich angeschlagen sein. Wie unter anderem die britische "Daily Mail" aus Palastkreisen erfahren haben will, habe die Monarchin ihr jährliches Treffen mit dem Women's Institute in Norfolk in letzter Sekunde am Donnerstag absagen müssen. Eine "leichte Erkältung" halte sie von der Zusammenkunft bei Tee und Gebäck ab.