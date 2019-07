München - Mit der Wahrheit nimmt es Joao G. (Name geändert) nicht immer so genau. Bei der Polizei soll der 22-jährige Brasilianer gesagt haben, er sei Terrorist. Das gibt der junge Mann gestern bei der Verhandlung am Landgericht auch zu. Sein Motiv: Man habe ihm gesagt, dass Terroristen in ihre Heimatländer abgeschoben werden.