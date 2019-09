Pärchen-Auftritt in New York Sängerin Kehlani und Rapper YG machen ihre Liebe offiziell

Gerüchte gab es schon länger, nun ist es offiziell: US-Sängerin Kehlani (24, "Nights Like This") und US-Rapper YG (29, "4Real 4Real") sind zusammen. Im Rahmen der New York Fashion Week haben sie ihren ersten öffentlichen Pärchen-Auftritt absolviert. Auf dem roten Teppich einer Party des Modemagazin Harper's Bazaar gab es für die Sängerin zum Beispiel einen liebevollen Kuss auf die Wange von ihrem Liebsten.