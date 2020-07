München - Was im Ochsengarten passiert, bleibt im Ochsengarten. So ist das. So war das in den vergangenen 50 Jahren. Und so soll es auch bleiben. Allerdings ist die Zukunft der legendären Schwulenbar in der Müllerstraße ungewiss. Denn Wirt Friedl Steinhauser hat angekündigt, dass er aufhören will.