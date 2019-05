Schauspieler und Sänger Daniel Donskoy (29) performte gleich vier neue Songs auf der Wendeltreppe, die vom Shop ins Café führt. Darunter auch seine neue Single "Should I give up on love". Privat läuft bei dem Frauenschwarm gerade nicht so viel: "Bei Facebook würde wohl stehen: 'In einer Beziehung mit der Musik'. Ich bin gerade glücklicher Single". Dafür prickelt es umso mehr am Set seiner Serie "Sankt Maik". Als Kleinkrimineller Maik Schäfer taucht er auf der Flucht vor der Polizei in einer Kirche unter. Und verliebt sich dann ausgerechnet in eine Polizistin, heiße Sex-Szenen inklusive.