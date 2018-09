Aber Sie sind sicher nicht ohne fiktionale Elemente ausgekommen.

Klar, man muss alles dem Thriller-Genre unterordnen. Es gab insgesamt drei Ballon-Versuche, den ersten haben wir weggelassen. Am Ende haben wir alles etwas zugespitzt mit den Helikoptern, die den Ballon am Himmel suchen, aber das entspricht halt den heutigen Sehgewohnheiten.

Bully: "Sie wussten nicht auf welcher Seite der Grenze sie gelandet sind"

Sind die beiden Familien in Wahrheit mit ihrem Ballon unbehelligt davongeschwebt?

Sie wurden schon entdeckt, aber man dachte, dass das auf dem Radar eine Wolke ist. Aber es war nicht minder lebensgefährlich für sie. Sie waren auf 2.000 Meter Höhe und wussten am Ende nicht, auf welcher Seite der Grenze sie gelandet sind.

Wollte die Familie Strelzyk tatsächlich wie im Film Kontakt zur US-Botschaft in Berlin aufnehmen?

Nein, zur chinesischen Botschaft. Die Chinesen waren zwar auch kommunistisch, hatten aber damals eine Entspannungspolitik eingeleitet. Aber das im Film zu erzählen, wäre sehr schwierig gewesen. Wir haben deshalb die Botschaften getauscht.

Der Junge im Film will nicht weg aus der DDR, er sagt sinngemäß: "Was ist, wenn es uns im Westen gar nicht gefällt?" Ein authentischer Satz?

Nein, aber das wäre meine erste Frage gewesen. Ich konnte mich da gut hineinversetzen. Ich habe mich erinnert, wie es für mich mit elf war. Meine alleinerziehende Mutter und ich mussten immer mal wieder die Wohnung wechseln. Ich musste immer wieder in eine neue Klasse. Das kann man nicht vergleichen, aber für mich war das immer ein Neuanfang.

Wie erging es den Familien nach ihrer Flucht im Westen?

Beide Familien hatten auch im Westen ihre Probleme, es war nicht auf einmal alles gut. Sie hatten noch jahrelang Albträume. Außerdem hat die Stasi ihnen weiter nachgestellt. Sie haben sogar einen Maulwurf in Peter Strelzyks Elektroladen gesetzt, der darauf angesetzt war, dass der Laden pleite geht. Man hat ihnen vom Osten aus das Leben schwer gemacht, denn für das System war es wie ein Kinnhaken, dass diese Flucht gelungen ist. Die Familien haben das System weltweit vorgeführt.

Was machen Sie als nächstes?

Ich kann mir alles vorstellen – außer eine Komödie. Ich habe sehr große Lust am Genre. Ich bin auf den Geschmack gekommen. Hoffentlich gehen viele Leute ins Kino, das würde mir die Möglichkeit eröffnen, mit anderen Genres weiterzumachen. Ich habe die große Hoffnung, dass in Deutschland mal ein bisschen was anderes gedreht wird als nur Komödien.

"Ballon": Die AZ-Kritik

Die Strelzyks wollen raus aus der DDR. Wieso genau, erfährt der Zuschauer nicht. Man weiß noch wenig über diese Familie, da steigt sie schon auf in ihrem selbstgebauten Ballon, schwebt auf 2000 Meter Höhe. Dann geht die Flamme bei minus acht Grad aus, es geht abwärts, und nach ein paar Filmminuten entscheiden Wind und Zufall, ob die Strelzyks überleben.

Herbig hat aus der wahren Geschichte der Ballon-Flucht zweier Familien einen atemlosen Thriller gemacht, der fast von der ersten Minute an spannend ist. Sein cleverer Kniff: Er beleuchtet weder die Vorgeschichte der Figuren noch ihre Motivation.

Dass diese DDR fliehenswert ist, wird schon noch plausibel, wenn sich die Stasi auf die Suche nach den Ballonbauern macht. Denn die Strelzyks (Friedrich Mücke, Karoline Schuch) überleben zwar die Landung, verpassen dabei aber die Grenze um wenige Meter. Und haben schließlich nur zwei Optionen: auffliegen oder noch mal fliegen.

Während der Polizeiapparat heiß läuft, bauen sie einen neuen Heißluftballon, gemeinsam mit den Wetzels (David Kross, Alicia von Rittberg). Die dauerdramatische Filmmusik hätte es gar nicht gebraucht: Herbigs erster Thriller hebt schnell ab, hält den Zuschauer gefangen wie ein enger Ballon – und die Geschichte der Paare, die mit ihren Kindern in einem windigen Ballon in die Lüfte steigen, hat im Wortsinn: Fallhöhe.