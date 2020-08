Paar verkündet Geburt von Tochter Katy Perry und Orlando Bloom: Das Baby ist da!

Zudem erklärten Katy Perry und Orlando Bloom: "Wir wissen, dass wir die Glücklichen sind und nicht jeder eine so friedliche Geburtserfahrung machen kann wie wir." In Gemeinden auf der ganzen Welt herrsche immer noch ein Mangel an medizinischem Personal, "und alle elf Sekunden stirbt eine schwangere Frau oder ein Neugeborenes aus Gründen, die man vermeiden könnte". Seit der Corona-Pandemie habe sich die Situation noch verschlechtert: "Als Eltern eines Neugeborenen bricht uns dies das Herz, da wir mehr denn je mit Eltern fühlen, die Probleme haben." Die beiden Stars baten zudem für Spenden.