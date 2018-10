München – Vier Scorerpunkte in einem Spiel: Es war ganz klar der Abend des Matt Stajan. Der Kanadier (34), der lange Zeit in der NHL gespielt hatte, führte den EHC Red Bull München am Sonntag zu einem Krimi-Sieg gegen die Düsseldorfer EG – 5:4 hieß es nach Stajans entscheidendem Treffer in der Verlängerung (62. Minute).