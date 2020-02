Ostfriesengrab, Ich weiß alles!, ... TV-Tipps am Samstag

In "Ostfriesengrab" (ZDF) drapiert ein Mörder seine Opfer wie Kunstwerke. Bei "Ich weiß alles!" (Das Erste) treten die klügsten Köpfe Deutschlands gegeneinander an. In "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile." (VOX) nimmt Vin Diesel Rache an einem Drogenbaron.