Ostfriesenblut, Tatort, ... Krimi-Tipps am Samstag

22:00 Uhr, rbb, Tatort: Tiere der Großstadt

Kurz hintereinander werden die Ermittler Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) an Tatorte in der City und am Stadtrand gerufen. Mitten auf dem Kurfürstendamm liegt Tom Menke (Martin Baden), Betreiber des "Robista" Coffeeshops, tot in seinem Kiosk. Der Roboter, der hier statt eines Menschen Kaffee ausschenkt und verkauft, steht still. Im Grunewald ist eine junge Frau (Stefanie Stappenbeck) unterwegs, die über das erste Grün in der noch winterlichen Natur bloggen will. Zu ihrem Entsetzen entdeckt sie eine leblose Joggerin.