Ostern in Oslo Trotz Corona-Krise: Kronprinzessin Mette-Marit grüßt aus dem Skiurlaub

Die Familie verbringt normalerweise Ostern traditionell auf einer Hütte in Uvdal, wie Tausende andere Norweger auch. Aufgrund der Corona-Krise riet die dortige Regierung aber von sämtlichen Reisen ab, auch von den üblichen Hüttenferien. Wie ihre Landsleute auch, verbringt die Königsfamilie also das Osterfest in den eigenen vier Wänden und in der näheren Umgebung.