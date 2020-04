Ostern in der Corona-Krise Michelle Obama ist dankbar für die "kleinen Momente"

Viele versuchen, "neue Erinnerungen zu schaffen"

Die 56-Jährige rief ihre knapp 38 Millionen Follower dazu auf, ihr mitzuteilen, wie sie ihre geliebten Traditionen zu Ostern und am jüdischen Passahfest in diesem Jahr am Leben erhalten. "Ich weiß, dass so viele von euch auch euer Bestes versuchen, um neue Erinnerungen zu schaffen", schrieb Obama weiter. Als Beispiele nannte sie das Verfolgen eines Gottesdienstes übers Internet und ein gemeinsames Sonntagsessen mit den Verwandten per Videochat.