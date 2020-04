Oster-Highlight Die Serie zum Filmklassiker: "Der Name der Rose" im Free-TV

Die Sendezeiten von "Der Name der Rose" im Überblick

Die Serienadaption von "Der Name der Rose" umfasst acht Episoden. Diese werden jeweils in Doppelfolgen auf ServusTV Deutschland ausgestrahlt. Die ersten beiden Episoden gibt es am Karfreitag, 10. April, um 20:15 Uhr zu sehen. Episode drei und vier am Karsamstag, 11. April, um 20:15 Uhr. Episode fünf und sechs am Ostersonntag, 12. April, um 20:15 Uhr. Das große Finale mit Episode sieben und acht wird am Ostermontag, 13. April, um 20:15 Uhr gezeigt.