Oscar-nominierter Filmemacher Franco Zeffirelli: "Hamlet"-Regisseur im Alter von 96 Jahren gestorben

Geboren und aufgewachsen war Zeffirelli im toskanischen Florenz. 1948 wurde er Assistenzdirektor bei Luchino Viscontis "Die Erde bebt". In den Fünfzigerjahren entwickelte er sich schließlich zu einem gefragten Opernregisseur und inszenierte Stücke an den großen Häusern in Wien, Mailand und New York. 1967 stellte sich dann auch der Filmerfolg ein. Mit seiner Shakespeare-Verfilmung "Der Widerspenstigen Zähmung", in der Elizabeth Taylor (1932-2011) und Richard Burton (1925-1984) mitwirkten, gelang ihm der Durchbruch.