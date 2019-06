Oscar-Nominierte & Partygirl US-Schauspielerin Sylvia Miles stirbt mit 94 Jahren

Für ihre Nebenrolle in "Asphalt-Cowboy" hat Schauspielerin Sylvia Miles in den Sechzigern eine Oscar-Nominierung erhalten, später machte sie als Partygirl an der Seite von Andy Warhol Schlagzeilen. Zuletzt war sie in "Sex and the City" zu sehen. Nun hat sich Sylvia Miles von der Welt verabschiedet.