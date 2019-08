Oscar-Gewinnerin im Weißen Haus Neue Serie "First Ladies": Viola Davis wird Michelle Obama spielen

Für die neue Showtime-Produktion "First Ladies" wird Schauspielerin Viola Davis (54, "Fences") ins Weiße Haus ziehen. In der Anthologie-Serie, die sich um die bedeutsamsten Präsidentengattinnen der US-Geschichte dreht, wird die Oscar-Gewinnerin in der ersten Staffel in die Rolle von Michelle Obama (55) schlüpfen. Das vermelden die US-amerikanischen Seiten "People" und "CNN".