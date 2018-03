Oscar-Gewinner wird 60 Gary Oldman: Vom Kino-Scheusal zum Nazi-Bezwinger

Ein junger Zauberer ändert alles

Erst 2004 sollte sich das ändern. "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" kokettierte zunächst noch mit Oldmans Ruf, ließ ihn wie den sicheren Bösewicht erscheinen und schließlich zu einem der beliebtesten Helden der Reihe werden. Von da ab war es nur noch ein kleiner Schritt, bis sich eine gewisse Fledermaus für ihn interessierte...

2005 durfte sich Oldman als Commissioner Gordon auf der richtigen Seite des Gesetzes und als treuer Wegbegleiter von Bruce Wayne alias "Batman" (Christian Bale, 44) beweisen. In einem Interview sagte er über seine Rolle: "Eine der besten Kritiken meines Lebens kam zu der 'Batman'-Reihe. Jemand schrieb, dass ich Tugend darin aufregend erscheinen lasse." Plötzlich stand das ewige Filmmonster also wie kein Zweiter für Rechtschaffenheit und Edelmut.

Ausgerechnet mit dem als historische Figur nicht unumstrittenen Winston Churchill sollte Oldman in diesem Jahr sein Husarenstück in dieser Hinsicht gelingen. "Die dunkelste Stunde" zeichnete Churchill als streitbaren, insgesamt aber liebenswerten Mann, dessen Sturheit letztendlich dazu führte, Nazi-Deutschland zu besiegen. In einem soliden Film lieferte Oldman eine herausragende Leistung ab und schnappte sich den Oscar als bester Hauptdarsteller - es war sein erster.

Pech in der Liebe?

Ein Oscar, fünf Ehen: Während es bei den Academy Awards erst 2018 klingelte, läuteten die Hochzeitsglocken schon sehr häufig für Oldman. Seine erste Frau Lesley Manville heiratete er Ende der 80er, zwischen 1990 und 1992 trug Uma Thurman (47) einen Ring von ihm am Finger. Als "Ludwig van B" verguckte er sich in den Co-Star Isabella Rossellini (65), hier gereichte es aber "nur" zu einer Verlobung, die zwei Jahre hielt. Fotografin Donya Fiorentino und Sängerin Alexandra Edenborough wurden zu den Ehefrauen Nummer drei und vier. Seit September 2017 ist Autorin Gisele Schmidt die Frau an seiner Seite. Insgesamt gingen drei Söhne aus den fünf Ehen hervor.

Zurück zum Scheusal?

Einer dieser Söhne hat seinen Vater erst vor Kurzem öffentlich verteidigen müssen. Gulliver Oldman, der 20-jährige Sohn des Film-Stars, veröffentlichte eine längere Erklärung. In dieser verurteilte er den "Clickbait-Journalismus" und seine Mutter dafür, die den Oscar-Gewinn von Oldman zum Anlass nahm, Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann zu erneuern. Es habe in ihrer Ehe häusliche Gewalt gegeben, so Donya Fiorentino. Sohn Gulliver dagegen sagt, ein derartiger Vorfall habe nie stattgefunden.