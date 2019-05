Orte, Gesprächsthemen, No-Gos Die besten Flirt- und Dating-Tipps

Kein Wunder, dass nach einer YouGov-Umfrage für die bekannte Restaurant-Reservierungs-Plattform OpenTable nur jeweils drei Prozent der rund 2.000 Befragten einen Party- oder Kinobesuch, sportliche Aktivitäten oder einen Tag im Freizeitpark als besten Ort für ein erstes Date in Betracht zogen. Hier ist der gegenseitige Austausch nämlich schwer möglich. Die Mehrheit von 37 Prozent bevorzugt den Besuch eines Cafés, dicht gefolgt von 22 Prozent, die sich lieber klassisch in einem Restaurant zum ersten Mal verabreden. In beiden Locations sind nahezu ungestörte Gespräche möglich, das ist wichtig für das bessere Kennenlernen und führt in vielen Fällen zum Erfolg. So gibt ein Viertel der Befragten an, dass schon einmal eine ihrer Beziehungen mit einem Date im Restaurant begonnen hat.