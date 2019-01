Als sie an dem Mann vorbeigehen wollte, umklammerte er sie von hinten und hinderte sie so am Weitergehen. Die 30-Jährige biss dem Mann in die Hand, konnte sich so aus seinem Griff befreien und davon laufen. Der Mann ging laut Polizei Richtung Ostbahnhof davon. Die Frau flüchtete in ihre Wohnung und verständigte von dort aus die Polizei. Sie wurde bei dem Angriff leicht im Gesicht verletzt.