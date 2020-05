"Orlando verwandelt sich in Hulk" Schwangere Katy Perry fühlt sich wie "Shrek"

Katy Perry (35, "Daisies") hat mit den ersten Wehwehchen in ihrer Schwangerschaft zu kämpfen. Der wachsende Babybauch mache der US-Sängerin ganz schön zu schaffen, wie sie nun in einem Interview mit "Radio.com" verraten hat. "Ich verwandle mich gewichtstechnisch in 'Shrek' und Orlando verwandelt sich in 'Hulk'", witzelt Perry.