Der Vorsitzende Richter Michael Kumetz kündigt an, bei diesem Prozess gehe es vom Europarecht bis hin zum Vorgehen der Verwaltung. Zunächst wird eine europäische Richtlinie auseinandergenommen, in der es heißt, dass Rechtsbeistände und Berater Zugang erhalten, um Menschen zu helfen. Die entscheidende Frage: Meint das nur Anwälte, die ein Mandat haben, also beauftragt wurden? Oder auch eine "anlasslose Aufsuchung" wie beim Infobus, der Beratung anbietet?