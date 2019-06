Gegen die Entscheidung ist Berufung möglich



Zuvor hatten sich die Parteien darauf geeinigt, dass ein Zugang für mandatierte Anwälte möglich ist - das heißt, Anwälte, die von Geflüchteten beauftragt wurden. Der Vorsitzende Richter Martin Höfer hatte daraufhin vorgeschlagen, die Mitarbeiter des Infobusses könnten mit einem Formblatt beauftragt werden. Ein Organisationsaufwand, den die ROB lieber in Kauf nimmt, als zwei feste Sprechstunden in der Woche.



"Wir müssen zunächst das Urteil und die Begründung lesen und entscheiden dann, ob wir in Berufung gegen. Die Frage ist, ob wir auf eine grundsätzliche Entscheidung pochen oder pragmatisch unsere Arbeit weitermachen", sagt Anwalt Hubert Heinhold, der den Infobus vertritt.