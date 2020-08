Orange County wird aktiv Kobe Bryants Heimatbezirk führt offiziellen Gedenktag ein

Warum der 24. August? Bryant, der von 1996 bis 2016 bei den Los Angeles Lakers spielte, hatte in seiner Profikarriere erst die "8", später die "24" als Trikotnummer gewählt. Am offiziellen "Kobe Bryant Day" soll es keine besonderen Veranstaltungen geben, sagte Steel. Man wolle den Gedenktag dazu nutzen, die Menschen zu ermutigen, Bryants Vermächtnis fortzuführen. Die Vorsitzende des Aufsichtsrats gab laut der Zeitung "The Orange County Register" die einstigen Worte des Basketballprofis wieder: "Das Wichtigste ist, die Menschen zu inspirieren, sodass sie in dem, was sie tun wollen, großartig sein können."