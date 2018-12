Optische Täuschung Hat Melania Trump etwa ihre Hose vergessen?

Alles eine Frage des Blickwinkels

Bei der Rückkehr ihrer Auslandsreise, die das US-Präsidentenpaar zu den stationierten US-Truppen in den Irak und nach Deutschland geführt hatte, sah es auf den ersten Blick so aus, als würde die First Lady ein extrem knappes, grünes Mini-Kleid tragen. Der Saum bedeckte nur das Nötigste und bei einer falschen Bewegung hätte man ihr wohl unter den Rock sehen können. Den fehlenden Stoff an den Beinen glich sie mit einer großen, schwarzen Sonnenbrille aus. Doch der erste Eindruck täuscht.