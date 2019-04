Finanzminister Albert Füracker (CSU) wies die Kritik als "in Teilen leider sehr einseitig" zurück. CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer griff den Rechnungshof direkt an: Es sei nicht die Aufgabe des ORH, eine Regierungserklärung für die künftigen politischen Schwerpunkte der Landespolitik abzugeben. "Die Hoheit über dem Staatshaushalt liegt bei der Volksvertretung, die vom Volk dazu den Auftrag erhalten hat." Die Opposition sieht sich in ihrer Kritik dagegen amtlich bestätigt. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann kritisierte, Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rüttle "an den Säulen von Bayerns Zukunft".