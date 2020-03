München - Mysteriöser Mordfall im im Münchner Norden. In der Hugo-Wolf-Straße im im Harthof ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mann getötet worden. Als man ihn fand, saß er in seinem Auto. Zunächst dachten Zeuge, er habe am Lenkrad seienes Porsche Panamera einen Schwächeanfall erlitten. Inzwischen ermittelt K 11, die Mordkommission.