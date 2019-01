Sie habe beobachtet, berichtet die 20-Jährige als Zeugin, wie der Bundespolizist am 11. März des vergangenen Jahres in einer Gewahrsamzelle am Hauptbahnhof einen gefesselten, weil randalierenden gehörlosen Mann (20) in Fußballermanier gegen die Seite getreten habe. Das Opfer habe danach ein schmerzverzerrtes Gesicht gehabt, berichtete die angehende Polizistin in der Verhandlung am Amtsgericht.