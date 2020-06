Opfer von Polizeigewalt Ex-Boxer Floyd Mayweather zahlt für George Floyds Beerdigung

Der Fall des bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis (US-Bundesstaat Minnesota) getöteten Afroamerikaners George Floyd sorgt in den USA seit einer Woche für massive Proteste gegen Rassismus. Auch eine Vielzahl an Prominenten spricht sich seither vehement gegen Polizeigewalt aus. Einer von ihnen ist der ehemalige US-Boxer Floyd Mayweather (43), der nun laut des Sportsenders ESPN den Hinterbliebenen angeboten hat, sämtliche Kosten für Trauerfeiern und die Beerdigung zu übernehmen.