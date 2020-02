Opfer von häuslicher Gewalt? Hayden Panettiere wurde angeblich von ihrem Freund geschlagen

Erneutes Drama um häusliche Gewalt bei der US-Schauspielerin Hayden Panettiere (30, "Nashville"): Wie unter anderem das US-Portal "TMZ" berichtet, wurde ihr Freund Brian Hickerson (31) am vergangenen Freitag von der Polizei im Teton County festgenommen. Der Vorwurf: Er soll wieder gegenüber seiner Lebensgefährtin handgreiflich geworden sein. Laut dem Büro des Sheriffs wurde ein Streifenwagen ausgerechnet am Valentinstag gegen 2:30 Uhr nachts zum Anwesen der beiden in der Stadt Jackson im US-Bundesstaat Wyoming geschickt.