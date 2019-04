Unfall in der Schwanthalerstraße: Radler schwer verletzt

Der Fahrer des Transporters bremste daraufhin kurz ab, beschleunigte aber plötzlich und flüchtete in Richtung Sonnenstraße. Der Radler musste aufgrund seiner schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro.