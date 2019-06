Nach Angaben von Angestellten und Besuchern des Lokals wurde der Türsteher plötzlich und offenbar ohne jeden Grund attackiert. Der Senegalese sei brutal verprügelt worden. Er war am Dienstag immer noch in einem Krankenhaus in Palma. Er müsse operiert werden, hieß es. Laut "Mallorca Magazin" hat der Mann schwere Verletzungen an der Wirbelsäule und könne seine linke Körperhälfte nicht bewegen.