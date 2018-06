Irgendwann dämmerte dem 53-Jährigen allerdings, dass er seine Provision wohl nie zu Gesicht bekommen würde. Mitte Mai wandte er sich schließlich an die örtliche Polizeidienststelle in Tirol, welche sich mit der Kripo Rosenheim in Verbindung setzte. Mit vereinten Kräften konnte dem Geldkurier dann am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Geldübergabe am Bahnhof in Rosenheim das Handwerk gelegt werden. Der 32-jährige Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen, der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.