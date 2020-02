Opernballgast gelandet Richard Lugner schwärmt von Ornella Muti: "Sie macht alles mit!"

Auch ihr Opernballkleid "Bella Ornella" inklusive eigener Stylistin habe Muti mit dabei, heißt es. Die Schauspielerin, berühmt für Filme wie "Der gezähmte Widerspenstige", hat es dem österreichischen Geschäftsmann laut "Kurier" offenbar schwer angetan: "Sie ist ein Traumgebilde ohne irgendwelche Probleme. Sie ist perfekt in Deutsch, spricht aber lieber Englisch." Die Gespräche auf Englisch führten sie abends im Hotel Sacher in Wien, in dem dann Tafelspitz serviert wurde. "Danach gab es Sachertorte mit Schlagobers", so Lugner.