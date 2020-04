Operation, Trennung und Hausbrand Nach den Schicksalsschlägen: Liam Hemsworth ist im "Wiederaufbaumodus"

Inzwischen sei alles wieder in Ordnung. Da aber eine 50-prozentige Chance bestehe, wieder einen zu bekommen, musste Hemsworth seine Ernährung umstellen. Denn sein Nierenstein sei durch zu viel Oxalat in der Ernährung entstanden. "Oxalate sind in vielen Gemüsesorten enthalten, insbesondere in Spinat, Mandeln, Rote Beete und Kartoffeln. Jeden Morgen aß ich fünf Handvoll Spinat mit Mandelmilch, Mandelbutter und etwas veganem Eiweiß in einem Smoothie." Er habe das für "super gesund" gehalten und es nach vier Jahren als Veganer völlig überdenken müssen.