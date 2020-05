Operation steht an Chrissy Teigen lässt sich ihre Brustimplantate entfernen

"Bei einer Brustoperation möchte ich nicht sterben"

Teigen hat mit Ehemann John Legend (41, "All Of Me") die beiden Kinder Luna Simone (4) und Miles Theodore (2). In einem "Glamour UK"-Interview sagte sie bereits im März, dass sie ihre Implantate loswerden wolle, da man diese alle zehn Jahre ersetzen lassen müsse. Seit sie Kinder habe, denke sie aber über die Risiken nach, "und ich sage mir: 'Das ist nicht die Art und Weise, wie ich sterben möchte - bei einer Brust-OP.'"