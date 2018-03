Neuer hatte schon dreimal eine Mittelfußfraktur erlitten, pausiert seit fünf Monaten und befindet sich in der behutsamen Aufbauarbeit. Er flog sogar zwischenzeitlich nach Thailand, um sein Reha-Programm fortzusetzen. Neuer hatte 2008 einen Mittelfußbruch rechts, sowie 2017 zweimal eine Fraktur links erlitten.

Neymars Ausfall ist ein herber Schlag für PSG

Neymar-Vater Neymar da Silva Santos senior machte klar, dass sein Filius im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Madrid am kommenden Dienstag (20:45 Uhr/ZDF und Sky) auf keinen Fall mitwirken könne. "PSG weiß, dass sie in den nächsten Spielen nicht auf ihn zählen können. Seine Behandlung wird sechs bis acht Wochen in Anspruch nehmen." Klar ist, dass eine OP bei Neymar notwendig ist.

PSG teilte am Mittwochabend mit: "In Übereinstimmung mit dem Spieler wurde entschieden, dass sich Neymar Ende der Woche in Brasilien einer Operation unterziehen wird. Der Eingriff wird von Dr. Rodrigo Lasmar vorgenommen." Lasmar ist auch Arzt der brasilianischen Nationalmannschaft und begleitete das Selecao-Ass auf dem Flug von Paris nach Brasilien.

In brasilianischen Medien ist die Rede davon, dass Neymar im Mater Dei Hospital in Belo Horizonte operiert wird. Auf jeden Fall ist der Ausfall Neymars ein herber Schlag für PSG. Gegen die Königlichen muss bekanntlich ein 1:3-Rückstand im Rückspiel im Prinzenpark-Stadion wettgemacht werden.

Mbappe am Sprunggelenk verletzt

Damit nicht genug, auch Frankreichs Shootingstar Kylian Mbappe erlitt beim 3:0-Pokalsieg am Mittwoch gegen Marseille eine Sprunggelenksverletzung. "Er hat mich gebeten, ihn in der zweiten Hälfte nicht mehr einzusetzen. Ich hoffe, es ist nicht ernsthaft", sagte PSG-Coach Unai Emery. Für Neymar sprang gegen "OM" der Argentinier Angel Di Maria als zweifacher Torschütze in die Bresche, Weltmeister Julian Draxler bereitete zwei Treffer der Pariser vor. Auch der Ex-Schalker und -Wolfsburger könnte vom Verletzungspech von Neymar profitieren.

Bislang hielten sich die Einsatzzeiten von Draxler in überschaubaren Grenzen. Neymar ist mit 28 Toren in 30 Pflichtspielen in dieser Saison ein Garant für die ambitionierten mit Hunderten Millionen aus Katar alimentierte Mannschaft aus der Seine-Metropole. Für den katarischen Klubchef Nasser Al-Khelaifi zählt ohnehin nur die Champions League. Wie ist Cristiano Ronaldo und Co. ohne Neymar in der kommenden Woche beizukommen? Die Antwort muss Coach Emery geben.

Lesen Sie hier: Bericht - FC Bayern bleibt an Carrasco dran