Virtuelle Tour durch ein Museum

Man muss allerdings bei dem digitalen Angebot nicht unbedingt in München bleiben. Wie wäre es, einfach durch das Guggenheim Museum in New York oder das Van Gogh Museum in Amsterdam zu flanieren? Weltberühmte Kunsthäuser wie das Britische Museum, das Pariser "Musée d'Orsay" oder Pergamon Museum in Berlin bieten virtuelle Führungen durch die Kunstgeschichte an. Hier finden Sie eine Liste mit den bekanntesten Museen, die man online besuchen kann.