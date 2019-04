OP war nötig Günter Wallraff nach Fahrradunfall im Krankenhaus

Er arbeitet unter anderem für den Sender RTL und hat dort mit "Team Wallraff" ein eigenes Investigativ-Format. In der Sendung hatte Wallraff 2014 zum Beispiel umfassende Hygienemängel in Filialen der Fastfood-Kette "Burger-King" aufgedeckt. Der Burger-Brater musste daraufhin in Deutschland mit Umsatzeinbußen kämpfen.