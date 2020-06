Während die VHS-Räume in den vergangenen Wochen geschlossen waren, hat es einige Möglichkeit zur Online-Weiterbildung gegeben. Das soll auch künftig so bleiben. "Die Coronakrise hat an der Volkshochschule Schwung und Kreativität in der Entwicklung neuer Lernformate freigesetzt, die wir auch im Sommer weiter fortführen", sagt Programmdirektorin Susanne May. Das neue Programm laufe bis Ende September, eine Kursanmeldung vorab ist heuer Pflicht.