Online-Ratespiel deckt auf "The Masked Singer": Diese Stars stehen beim Publikum hoch im Kurs

Deutschland ist im Ratefieber: Die neue ProSieben-Show "The Masked Singer" trifft ohne Frage den Nerv der Zeit. Seit der ersten Folge am 28. Juni treten wöchentlich kostümierte Prominente an, um den Zuschauern unerkannt ihre Gesangs- und Performancekünste darzubieten. Wer hinter den aufwendigen Masken von Kakadu, Monster, Grashüpfer und Co. steckt, ist ein großes Mysterium. Vom Weltmeister bis zum TV-Preisträger ist laut Sender alles vertreten.