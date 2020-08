Der Kiosk an der Reichenbachbrücke wurde in der heutigen Form vor gut 20 Jahren eröffnet und gehört seitdem zu den wenigen Einkaufsmöglichkeiten in München, die quasi rund um die Uhr geöffnet sind. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts existierte an der Ecke zur Reichenbachbrücke ein Kiosk.