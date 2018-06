Oma ist verknallt, ... TV-Tipps am Freitag

In "Oma ist verknallt" (Das Erste) verhilft ein Mann seiner Mutter auf ungewöhnliche Weise zu neuem Lebensmut. Luke Mockridge gibt auf Sat.1 einen amüsanten Ausblick auf die Fußball-WM. In "Star Trek Into Darkness" (ProSieben) jagt die Crew der "Enterprise" einen mysteriösen Terroristen.